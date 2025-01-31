Англія

"Містяни" націлилися на Ніко Гонсалеса.

Центральний півзахисник Порту Ніко Гонсалес може цієї зими вирушити до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Манчестер Сіті звернувся до "драконів" щодо підписання 23-річного іспанця.

За інформацією джерела, Порту вимагає за Ніко "велику суму". В інакшому разі іспанський хавбек, в якого діє клаусула в 60 мільйонів євро, не залишить клуб цієї зими. До цього ж Барселона має отримати 40% від майбутнього продажу гравця.

У поточному сезоні Ніко Гонсалес провів за Порту 29 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.