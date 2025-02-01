Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 1 лютого і розпочнеться о 17:00.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Борнмутом та Ліверпулем, яке відбудеться на Віталіті Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 1 ЛЮТОГО, 17:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Борнмут під безпосереднім керівництвом Андоні Іраоли зробив цьорого сезону черговий крок уперед у своєму прогресі та розвитку. Минула кампанія "вишень" вважалася чи не найкращою в історії виступів клубу у рамках АПЛ, проте поточний футбольний рік має усі шанси стати ще більш успішним. Більше того, особливо не може не тішити той факт, що однією з головних фігур цього перспективного футбольного проєкту є центральний захисник збірної України Ілля Забарний, який продовжує своє стрімке зростання до статусу одного з найкращих на своїй позиції в англійській першості — і якого, незважаючи на предметний інтерес збоку інших грандів, схоже, Борнмуту все ж вдастся зберегти в своїй команді щонайменше до літа цього року.

Після першої половини сезону ми бачимо у Борнмуті команду, яка продовжує вести боротьбу за потрапляння до єврокубків. Команду, яка систематично відбирає очки у таких іменитих та амбітних суперників, як Арсенал, Манчестер Сіті, Астон Вілла, Тоттенгем, Манчестер Юнайтед і найбільш сенсаційний Ноттінгем Форест минулого туру, який "вишні" просто знищили з рахунком 5:0. І незважаючи на існуючі приводи для занепокоєння через наявні травми основних гравців на певних позиціях, підопічні Іраоли продовжують наразі свій впевнений шлях, мріючи завершити поточну кампанію в статусі одного з представників Англії на єврокубковій арені.

Щодо Ліверпуля, підопічні Арне Слота продовжуть виглядати практично непереможною силою в поточному сезоні, причому це стосується в цілому не лише англійського футболу, а й європейської арени. Незважаючи на першу свою поразку в останньому турі основного раунду Ліги чемпіонів у гостях у ПСВ експериментальним складом, "червоні" все ж успішно зберегли своє перше місце у таблиці єврокубкового турніру — лідерство мерсісайдців також наразі не ставиться під сумніви, оскільки команда Слота має у запасі один матч та випереджає найближчого переслідувача в особі Арсеналу на шість очок.

Утім, не можна вкотре не відзначити, що все ще існують моменти, які викликають у вболівальників Ліверпуля безпосередні хвилювання. І стосуються ці моменти, як і раніше, готовності команди пройти в такому ритмі абсолютно всю дистанцію цього футбольного року. _Хоча з іншого боку, результат є результатом — колектив Слота продовжує перебувати на вершині, але сьогоднішній матч із Борнмутом точно не обіцяє буде легким для головних претендентів на чемпіонство.