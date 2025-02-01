Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Лестер.

Евертон та Лестер зіграють на Гудісон Парк у рамках двадцять третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Девід Моєс, на тлі перемоги над Брайтоном (1:0), залучив до стартового складу Гарнера в опорній зоні, тоді як Бету очолить атаку, а Віталій Миколенко традиційно гратиме ліворуч у захисті.

Руд ван Ністелрой, після перемоги над лондонським Тоттенгемом (2:1), використав із перших хвилин Германсена в рамці воріт.

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ліндстрем, Дукуре, Ндіає — Бету.

Запасні: Вірджинія, Бегович, Паттерсон, Кін, Гаррісон, Янг, Ірогбунам, Армстронг, Шеріф.



Лестер: Германсен — Джастін, Вестергор, Фас, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Ель-Ханнус, Декордова-Рід, Аю — Варді.