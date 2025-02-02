Англія

27-річний футболіст оцінений у 45 мільйонів фунтів.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд перебуває за крок від переходу в Астон Віллу на правах оренди.

"Віллани" орендують 27-річного футболіста на півроку і покриють більшу частину його зарплати за цей період.

Як інформує журналіст Руді Галетті, бірмінгемський клуб зможе викупити форварда у "червоних дияволів" приблизно за 45 млн фунтів стерлінгів (майже 54 млн євро), включно з бонусами. Маркус Рашфорд уперше в кар'єрі покине Манчестер Юнайтед.

У нинішній кампанії англієць, який не спрацювався з Рубеном Аморімом, став автором семи голів і трьох результативних передач у 24 матчах за манкуніанців.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла націлилась на трансфер Феліша.