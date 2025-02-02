Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 2 лютого і розпочнеться о 18:30.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає гучне протистояння між Арсеналом та Манчестер Сіті, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 2 ЛЮТОГО, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після вчорашньої перемоги Ліверпуля над Борнмутом та феєричної розгромної перемоги Ноттінгем Форест над Брайтоном потенційно позиції Арсеналу у турнірній таблиці чемпіонату Англії дещо погіршилися. Якщо бути точнішими, "каноніри" зазнають ще більшого зовнішнього тиску на тлі того, що цієї неділі втрата очок є абсолютно необов'язковим результатом. Так ще й поточний суперник хоч і перебуває зараз у кризовому становищі, проте його клас та грізний статус багаторічного гегемона через це нікуди не поділися.

Втім, Арсенал уже давно не думає про те, як грає суперник – головним для Мікеля Артети завжди було те, як грає саме його команда. Напевно, сьогодні буде один із тих небагатьох випадків, коли тренерському штабу "канонірів" доведеться рахуватися в цьому плані з суперником і готувати кілька планів, якими зможе скористатися команда протягом матчу. Чи намагатиметься Арсенал, який не програє в АПЛ з початку листопада, переграти сьогодні Ман Сіті саме у футбол? Цілком можливо, адже в цьому плані лондонці зараз попередньо перебувають у більш вигідній позиції.