Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 2 лютого і розпочнеться о 18:30.
У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає гучне протистояння між Арсеналом та Манчестер Сіті, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ
НЕДІЛЯ, 2 ЛЮТОГО, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Після вчорашньої перемоги Ліверпуля над Борнмутом та феєричної розгромної перемоги Ноттінгем Форест над Брайтоном потенційно позиції Арсеналу у турнірній таблиці чемпіонату Англії дещо погіршилися. Якщо бути точнішими, "каноніри" зазнають ще більшого зовнішнього тиску на тлі того, що цієї неділі втрата очок є абсолютно необов'язковим результатом. Так ще й поточний суперник хоч і перебуває зараз у кризовому становищі, проте його клас та грізний статус багаторічного гегемона через це нікуди не поділися.
Втім, Арсенал уже давно не думає про те, як грає суперник – головним для Мікеля Артети завжди було те, як грає саме його команда. Напевно, сьогодні буде один із тих небагатьох випадків, коли тренерському штабу "канонірів" доведеться рахуватися в цьому плані з суперником і готувати кілька планів, якими зможе скористатися команда протягом матчу. Чи намагатиметься Арсенал, який не програє в АПЛ з початку листопада, переграти сьогодні Ман Сіті саме у футбол? Цілком можливо, адже в цьому плані лондонці зараз попередньо перебувають у більш вигідній позиції.
Щодо Манчестер Сіті, то тут у контексті сьогоднішнього протистояння не можна не згадати недавній матч "містян" у Лізі чемпіонів проти Парі Сен-Жермен (2:4), адже загалом тренерські філософії головних тренерів усіх трьох команд дуже схожі. Єдиний момент у призмі порівняння Луїса Енріке та Мікеля Артети — керманич Арсеналу у нинішньому сезоні робить велику ставку на організованість та прагматизм, що часом не подобається навіть самим деяким уболівальникам "канонірів". Тому настільки великої результативності ми б не чекали.
З точки зору турнірних завдань, то зараз головною метою Манчестер Сіті залишається фінішувати у четвірці найкращих команд, хоча потенційний успіх у сьогоднішньому матчі дозволить "містянам" значно наблизитися до вищих позицій. Тим не менш, ми вже дожили до того моменту, коли Сіті не є фаворитом в очній зустрічі з Арсеналом — у першому колі "каноніри" навіть у меншості змогли досягти нічиєї на Етіхаді. Можливо, знову настав час, коли учень набере проти свого вчителя усі три очки, як було минулого сезону на Емірейтс?
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2,00, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 3,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Гаверц, Троссар
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Нунеш, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Ковачич — Фоден, Бернарду Сілва, Де Брюйне, Мармуш — Голанд
Не зіграють: Жезус, Вайт, Томіясу, Сака — Аке, Родрі, Доку, Діаш
Під питанням: Рая — Бобб
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1