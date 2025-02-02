Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 2 лютого і розпочнеться о 18:30.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 2 ЛЮТОГО, 16:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Матч прямих конкурентів у турнірній таблиці — звісно, ​​це й близько не ті слова, які хотіли б почути вболівальники Манчестер Юнайтед, враховуючи, що це не Крістал Пелес прогресував до статусу претендента на зону єврокубків, а саме "червоні дияволи" показали регрес у кращому разі до середині таблиці АПЛ. З турнірної точки зору щодо Юнайтед це мало статися ще минулого сезону, адже футбол манкуніанців був якраз на рівні їхнього сьогоднішнього місця — проблема в тому, что виграний Кубок Англії занадто затьмарив очі новому керівництву, яка в один момент чомусь забуло, наскільки провальним був той сезон в усіх аспектах.

Роботи у Рубена Аморіма зараз непочатий край, і ніхто не говорить про те, що вже завтра команда має боротися за титул – для повернення до таких високих цілей манчестерському клубу потрібно пройти дуже довгий шлях. Заради справедливості, останнім часом Манчестер Юнайтед показує явні натяки на майбутній прогрес, конвертуючи початковий результат роботи португальського фахівця у результати. Так, наприклад, "червоні дияволи" успішно виступили в основному раунді Ліги Європи, посівши одне з найвищих місць, а після провального матчу з Брайтоном, який став причиною справжнього гніву Аморіма в роздягальні, команда здобула мінімальну перемогу над дуже непростим і проблемним для всіх Фулгемом.

Що стосується Крістал Пелес, то останнім часом "орлам" вдалося значно покращити свої позиції у турнірній таблиці АПЛ. Сезон починався для лондонців вкрай непросто і дуже безуспішно, оскільки вони перебували в зоні боротьби за виживання. Звичайно, навіть зараз позиції КП залишаються хитками, адже між серединою таблиці та її дном зберігається велика щільність, але про потенційний виліт "орлів" зараз і мови не може бути.

За останні шість матчів АПЛ Крістал Пелес зазнав лише однієї поразки, і сталося це минулого тижня за підсумками лондонського протистояння з Брентфордом (1:2). Тобто розраховувати на легкий матч манкуніанцям сьогодні точно не доводиться як мінімум через те, що "орли" перебувають у хорошій формі.