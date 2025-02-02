Англія

Швидкі перемовини — гарний результат.

Іспанський нападник Марко Асенсіо влітку 2023 року залишив мадридський Реал у якості вільного агента та продовжив виступи у французькому Парі Сен-Жермен.

Відтоді 29-річний виконавець провів 47 матчів за "червоно-синіх", забивши сім голів та віддавши 11 гольових передач, однак стабільним гравцем основного складу його навряд чи можна було назвати.

Зрештою, сидіння на лавці в останні кілька місяців майже в усіх поєдинках спонукало футболіста пошукати нових викликів у кар’єрі.

Бірмінгемська Астон Вілла радо взялась йому в цьому допомогти, запропонувавши ПСЖ оренду гравця до кінця поточного сезону.

Окрім цього, "леви" погодились покривати 100% зарплатні футболіста.