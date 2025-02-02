Англія

Команда Хосепа Гвардіоли спочатку напривозила у власні ворота, а потім отримала справжню ганьбу на Емірейтс.

Останніми роками ми вже звикли до того, що матчі поміж лондонським Арсеналом та Манчестер Сіті в рамках англійської Прем’єр-ліги мають надзвичайно важливе значення в контексті визначення майбутнього переможця чемпіонської гонки. Проте цього сезону, коли ці дві команди зустрілись поміж собою в рамках другого кола та двадцять четвертого туру національної першості відповідно, цього відчуття вже не було.

Бо паралельним курсом шалених обертів набрав Ліверпуль, тож саме він очолював турнірну таблицю, позаду на відстані шести очок, станом на момент початку вікенду, розташовувався колектив Мікеля Артети, а от команда Хосепа Гвардіоли відставала аж на 12 пунктів, тож має такі собі перспективи на дистанції в другій частині сезону. Проте вся увага цими вихідними все одно була прикута до Емірейтс, бо це вже вкорінилось неначе традиція.

Усі ці психологічні проблеми Сіті, про які не говорив тільки ледачий останнім часом, утілились у пропущений м’яч уже на другій хвилині цієї гри. Аканджі подарував м’яч суперникам під тиском перед власним штрафним, після чого з відскоку Едегор пробив у порожні ворота. Знаючи, як Арсенал може в подальшому побудувати власну гру з акцентом на захист, подібного сценарію гостям було краще уникнути. Але вже є, як є.

Там і надалі була ціла купа незграбних дій від "містян" у захисті, що загалом походило на перший тайм проти Челсі, який ми нещодавно дивились. І так само зрештою команда Гвардіоли заспокоїлась із часом, після чого прийнялась атакувати чужі ворота. Однак цього разу без м’яча у відповідь до перерви, хоча моменти для нього мали місце. Навіть за підсумком кутового міг забивати Сіті, але Рая витягнув у поперечину удар головою від Гвардіола, тоді як наприкінці тайму врятував від підступного удару Савіо під ліву стійку.

Арсенал тим часом зменшив оберти в атаці, і створив реальний момент лише тоді, коли суперники знову вдіяли якесь безглуздя біля власних воріт, проте з помилки Ортеги Гаверц у центрі штрафного пробив повз праву стійку, чим, напевно, залишив сподівання гостей живими перед другою половиною матчу. Так чи інакше, але свою перевагу Сіті таки забрав. Однак не реалізував.

У другому таймі гості планували суто атакувати, і якщо швидко вдасться відігратись, то, можливо, ще й спробувати виграти цю гру. Цей план у Гвардіоли спрацював рівно до половини. Сіті забив на 55 хвилині, коли Голанд замкнув головою подачу з правого флангу штрафного від Савіо ударом під поперечину, і дуже тішився, бо виграв позицію саме в ненависного для нього з останніх пір Габріела.

Однак уже в наступній атаці Арсеналу Фоден із правого флангу оборони дарує м’яч перед власним штрафним Парті, той пробиває з рикошетом від Стоунза, і з дальньої відстані м’яч опускається в правий кут воріт Ортеги. Це, а також третій гол "канонірів", який забив за шість хвилин ударом із лівого краю чужих володінь під дальню стійку Льюїс-Скеллі, остаточно прибило команду Гвардіоли.

Надалі Сіті ні атакувати, ані захищатись нормально не міг, тож Арсеналу нічого не вартувало піймати суперників на помилках ще двічі й зробити рахунок просто непристойним. Гаверц виправився за свою хибу зразка першого тайму ударом від правого кута воротарського в дальній на 76 хвилині, а вже на останніх секундах свіжий Нванері пострілом здалеку з правого краю атаки під протилежну стійку оформив цей розгром остаточно. Часи змінюються.

У наступному турі лондонський Арсенал гостюватиме в Лестера на тлі візиту до Ньюкасла посеред тижня на матч-відповідь півфіналу Кубка англійської ліги, а Манчестер Сіті поїде до Лейтон Орієнт у рамках Кубка Англії, після чого вже прийматиме мадридський Реал у Лізі чемпіонів УЄФА, і лише потім — удома гратиме проти того самого Ньюкасла.— Манчестер Сіті 5:1Едегор, 2, Парті, 57, Льюїс-Скеллі, 63, Гаверц, 76 — Голанд, 55Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 90) — Парті, Едегор (Меріно, 84), Райс — Мартінеллі, Гаверц (Стерлінг, 90), Троссар (Нванері, 83).Ортега — Нунес, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Ковачич, Сілва — Савіньйо, Мармуш (Де Брюйне, 72), Фоден (Макейті, 72) — Голанд.Попередження: Тімбер, Едегор