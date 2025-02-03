Англія

Форвард прокоментував свій перехід на правах оренди.

Напередодні бірмінгемська Астон Вілла оголосила про досягнення домовленості з Манчестер Юнайтед щодо оренди англійського нападника Маркуса Рашфорда з правом подальшого викупу.

Після офіційної публікації новини, 27-річний виконавець прокоментував свій перехід.

"Я хотів би подякувати Манчестер Юнайтед та Астон Віллі за те, що ця угода відбулась.

Мені тішить той факт, що кілька клубів звертались із пропозиціями щодо мене, але перехід до Астон Вілли був легким рішенням. Я дійсно захоплююсь тим, як Астон Вілла грає в цьому сезоні, і амбіціями місцевих менеджерів.

Я просто хочу грати у футбол і з нетерпінням чекаю початку. Я бажаю всім у Манчестер Юнайтед усього найкращого до кінця сезону", — заявив англійський футболіст.

У нинішній кампанії англієць став автором семи голів і трьох результативних передач у 24 матчах.