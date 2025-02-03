Англія

Стефанос Цимас поповнить склад клубу АПЛ влітку 2025 року.

Центральний нападник Стефанос Цимас став гравцем Брайтона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними transfermarkt, Нюрнберг викупив 19-річного грека в рідного для нього ПАОКа за 18 мільйонів євро й одразу ж продав гравця до чемпіонату Англії за 25 млн.

Контракт Брайтона з Цимасом розраховано до кінця червня 2030 року. Другу частину сезону-2024/25 він проведе в Нюрнберзі.

Stefanos is a Seagull! 🇬🇷 pic.twitter.com/x6uVgsTj3d — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 3, 2025

У ході поточної кампанії нападник відзначився десятьма голами й двома асистами у 18-ти матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося про інтерес до Стефаноса з боку Ліверпуля.