Стефанос Цимас поповнить склад клубу АПЛ влітку 2025 року.
Центральний нападник Стефанос Цимас став гравцем Брайтона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
За даними transfermarkt, Нюрнберг викупив 19-річного грека в рідного для нього ПАОКа за 18 мільйонів євро й одразу ж продав гравця до чемпіонату Англії за 25 млн.
Контракт Брайтона з Цимасом розраховано до кінця червня 2030 року. Другу частину сезону-2024/25 він проведе в Нюрнберзі.
У ході поточної кампанії нападник відзначився десятьма голами й двома асистами у 18-ти матчах усіх турнірів.
Раніше повідомлялося про інтерес до Стефаноса з боку Ліверпуля.