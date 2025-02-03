Англія

Молодий француз приєднається до "шпор" на правах оренди без права викупу.

Нападник мюнхенської Баварії Матіс Тель остаточно визначився з новим клубом після того, як його перехід до Манчестер Юнайтед зірвався.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 19-річний француз приєднається до табору лондонського Тоттенгема на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

За інформацією джерела, це буде оренди без можливості викупу гравця на постійній основі. Зазначається, що клуби вже досягли повної домовленості.

У сезоні-2024/25 Матіс Тель провів 14 матчів, яких віддав один гольовий пас. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 30 мільйонів євро.