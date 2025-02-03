Сума трансферу складе 60 мільйонів євро.
Ніко Гонсалес, колаж Фабріціо Романо
03 лютого 2025, 18:24
Центральний півзахисник Порту Ніко Гонсалес продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, оскільки Манчестер Сіті повністю домовився про його підписання. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "містяни" заплатят "драконам" за 23-річного центрхава суму, близьку до його клаусули — мова йде про 60 мільйонів євро, проте буде інша структура виплат.
Зазначається, що Ніко вже дозволили виїхати до Англії для проходження медичного огляду для завершення свого переходу в Манчестер Сіті.
У поточному сезоні Ніко Гонсалес провів за Порту 29 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.