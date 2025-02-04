Англія

До Лондона перебрався юний півзахисник "містян".

Центральний півзахисник Сет Чінгваро підписав контракт із Фулгемом, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Наразі невідомо, на яких умовах відбувся трансфер і якою є тривалість угоди лондонців із 17-річним англійцем. Зазначимо, що останні шість років Чінгваро провів у Манчестер Сіті.

Наприкінці сезону-2023/24 Сет дебютував за U-18 команду "містян". У ході поточної кампанії він взяв участь у чотирьох матчах того ж колективу.

Нагадаємо, уже невдовзі, а саме 8-го лютого, підопічні Марку Сілви гостюватимуть у Віган Атлетік у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії.