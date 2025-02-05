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Ньюкасл — Арсенал 2:0 (перший матч – 2:0)
Голи: Мерфі, 19, Гордон, 52

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Ботман (Крафт, 80), Шер, Берн, Голл — Дж. Мерфі (Віллок, 80), Тоналі (Лонгстафф, 87), Гімараес (Майлі, 90+1), Гордон — Ісак (Вілсон, 87).

Арсенал: Рая — Тімбер (Калафіорі, 78), Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор (Меріно, 61), Парті (Жоржиньо, 78), Райс — Троссар (Стерлінг, 60), Гаверц, Мартінеллі (Нванері, 37).

Попередження: Гімараес, Шер — Гаверц, Саліба, Стерлінг