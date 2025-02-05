Англія

Ньюкасл удруге розібрався з Арсеналом і здобув путівку до фіналу Кубка англійської ліги

Команда Мікеля Артети знову отримала два м'ячі від "сорок", а також знову не забила на Сент-Джеймс-Парк.

Ньюкасл — Арсенал, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ньюкасл — Арсенал 2:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Мерфі, 19, Гордон, 52



Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Ботман (Крафт, 80), Шер, Берн, Голл — Дж. Мерфі (Віллок, 80), Тоналі (Лонгстафф, 87), Гімараес (Майлі, 90+1), Гордон — Ісак (Вілсон, 87).



Арсенал: Рая — Тімбер (Калафіорі, 78), Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор (Меріно, 61), Парті (Жоржиньо, 78), Райс — Троссар (Стерлінг, 60), Гаверц, Мартінеллі (Нванері, 37).



Попередження: Гімараес, Шер — Гаверц, Саліба, Стерлінг