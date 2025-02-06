Англія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку Кубка англійської ліги між Ліверпулем та Тоттенгемом.

Сьогодні, 6 лютого, відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубка англійської ліги, у якому Ліверпуль прийматиме лондонський Тоттенгем.

Першого учасника майбутнього фінального протистояння на легендарному Вемблі ми вже дізнались напередодні — Ньюкасл удруге обіграв лондонський Арсенал (2:0), тож залишилось зовсім трохи часу, і ми визначимось із суперником для "сорок".

ЛІВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНГЕМ (ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1)

ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. КРЕЙГ ПОУСОН — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA

І якщо вже проводити якісь паралелі із ситуацією перед початком матчу на Сент-Джеймс-Парк, то щодо переваги Ньюкасла питань було якось менше, погодьтесь, аніж до того, чи зможе лондонський Тоттенгем утримати мінімальну перевагу, яку він здобув на власному полі майже місяць тому. Та й що таке один м’яч гандикапу, коли ти граєш на Енфілді?

Букмекери віддають перевагу Ліверпулю в матчі проти Тоттенгема. При цьому, коефіцієнт на перемогу команду Слота — 1.24, а на "шпор" — 11.50. Також можна поставити на впевнену перемогу "червоних" (Фора -1.5) із показником 1.57.

Тут достатньо поглянути лише на статистику, коли Ліверпуль на власному полі забивав менше двох голів у ворота суперників. Це трапилось у цьому сезоні лише одного разу в усіх турнірах. І "червоні" тоді програли. Так, ідеться про той самий матч проти Ноттінгем Форест на самому початку кампанії (0:1). Після цього лише дві гостьові команди в принципі набирали очки на Енфілді — Фулгем та Манчестер Юнайтед (обидва рази – по 2:2).

Тут фанати Тоттенгема мають сказати: "Добре, нам такий рахунок буде до вподоби". І з цим банально математично буде важко не погодитись. І команда Анге Постекоглу при цьому дійсно може грати в настільки результативний футбол. Але подивишся на цей список травмованих у лазареті "шпор", і австралійського керманич стає просто шкода. Основний захист, як був поза грою, так і залишається в повному складі, воротар Вікаріо вилетів надовго, і новачок Кінські-молодший поступово перебирає під себе "перший номер". Та навіть Тімо Вернер і Джеймс Меддісон, і ті також травмовані, хоча й Постекоглу їм не надто довіряє.

Хтось може сказати, що така ситуація може статись із кожним клубом за ходом сезону, і буде цілком правий. Проте Тоттенгем і тут зумів відзначитись у негативному контексті. Усі ці травми — це дуже тривала історія, і якщо хтось із гравців відновлюється, то або він сам, або вже хтось інший уже в наступному матчі вилітає знову. Стабільність у "шпор" є лише в цьому плані, тоді як хто взагалі буде питати за результати з команди, якщо вона в наявному складі прибуває на гру без пригод — і це вже гарна новина?

Десь така сама історія була з Тоттенгемом і перед першою грою, але там хоч рідні трибуни змогли щось компенсувати, а всі недоліки захисту тоді перекрив на той момент дебютант Кінські-молодший. Постекоглу в тій грі вигадав, як змусити Ліверпуль грати "не в його" футбол, і за рахунок цього здобув перемогу над "червоними", що в цьому сезоні є в принципі штучним явищем.

Чи припуститься помилки колектив Арне Слота цього разу? Є всі підстави вважати, що ні. Гру Ліверпуля критикують повсякчас за помірну обережність та невибагливість у ротації, проте навіть до умовного Луїса Діаса на вістрі атаки вболівальники вже потрохи звикли, і допоки команда дає результат, особливих негараздів на обрії для неї не видно.

І тут також важливим моментом є те, що нідерландський фахівець проводить дебютний для себе сезон у клубі, і, судячи з його інтерв’ю, спраглість до здобуття трофеїв там просто шалена. Перше місце в чемпіонаті, перше місце в Лізі чемпіонів УЄФА, уже півфінал Кубка ліги, а також, можливо, щось вийде в Кубку Англії, якщо Макс Таловєров цими вихідними разом із Плімутом не стануть поперек горла — це все триває тільки перший сезон Слота, а команда вже змінилась і досягає бажаного.

Із іншого боку, чи потрібні Ліверпулю ці "зайві" кубкові матчі у вирішальному фрагменті сезону, коли незабаром буде гра з тим самим Сіті, і вже невдовзі повернеться й Ліга чемпіонів? Коли ти досягаєш півфіналу змагань, напевно, таке питання вже є недоречним, а коли ти граєш перед дуже вибагливим Енфілдом — тим паче. Ще й пропускати повз себе Тоттенгем, чотирнадцяту команду чемпіонату в її кризовому становищі, було б геть недоречно. Але "шпорам" без єврокубків ніяк, тож вони чіплятимуться до останнього. Напевно, має бути гаряче.

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах, Діас, Гакпо.

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Девіс, Грей, Спенс — Бергвалль, Біссума, Бентанкур — Кулусевські, Рішарлісон, Сон.

Не зіграють: Александер-Арнольд — Дрегушін, Джонсон, Меддісон, Одобер, Ромеро, Соланке, Удогі, ван де Вен, Вікаріо, Вернер.

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 183 матчів, із яких Ліверпуль виграв 88, а Тоттенгем — 50, нічию зафіксовано 45 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "червоних" — 296:213.