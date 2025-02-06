Англія

19-річний футболіст вийшов на заміну в матчі проти Ліверпуля.

Нападник Тоттенгема Матіс Тель проводить свій дебютний матч в Англії.

19-річний футболіст вийшов на заміну в кінцівці першого тайму півфіналу у відповідь півфіналу Кубка ліги з Ліверпулем, зайнявши місце Рішарлісона, який отримав травму.

Для француза це дебютний вихід на поле в кольорах "шпор". Форвард, нагадаємо, орендований у мюнхенської Баварії до кінця сезону з можливістю подальшого викупу.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Тоттенгем.