19-річний футболіст вийшов на заміну в матчі проти Ліверпуля.
Матіс Тель, Getty Images
06 лютого 2025, 23:28
Нападник Тоттенгема Матіс Тель проводить свій дебютний матч в Англії.
19-річний футболіст вийшов на заміну в кінцівці першого тайму півфіналу у відповідь півфіналу Кубка ліги з Ліверпулем, зайнявши місце Рішарлісона, який отримав травму.
Для француза це дебютний вихід на поле в кольорах "шпор". Форвард, нагадаємо, орендований у мюнхенської Баварії до кінця сезону з можливістю подальшого викупу.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Тоттенгем.