Англія

Керманич Ліверпуля висловився спливаючий контракт лідера оборони своєї команди.

Контракт ключового центрального захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка спливає влітку 2025 року, тому існують питання щодо майбутнього нідерландського гравця.

Головний тренер мерсісайдців Арне Слот заявив, що хоче й надалі бачити Вірджила як частину своєї команди.

"Мій коментар простий: я сподіваюся, що зможу працювати з ним протягом тривалого часу", — цитує слова Арне Слота журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Вірджил ван Дейк провів за Ліверпуль 32 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.