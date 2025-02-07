Керманич Ліверпуля висловився спливаючий контракт лідера оборони своєї команди.
Вірджил ван Дейк, Getty Images
07 лютого 2025, 21:30
Контракт ключового центрального захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка спливає влітку 2025 року, тому існують питання щодо майбутнього нідерландського гравця.
Головний тренер мерсісайдців Арне Слот заявив, що хоче й надалі бачити Вірджила як частину своєї команди.
"Мій коментар простий: я сподіваюся, що зможу працювати з ним протягом тривалого часу", — цитує слова Арне Слота журналіст Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Вірджил ван Дейк провів за Ліверпуль 32 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.