Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка Англії, який пройде 8 лютого і розпочнеться о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25 на нас чекає протистояння між Брайтоном та лондонським Челсі, яке відбудеться на стадіоні Амекс.

СУБОТА, 8 ЛЮТОГО, 22:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Декілька тижнів тому Брайтон йшов на серії без поразок із семи матчів поспіль, у чотирьох з яких команда Фабіана Гюрцелера виборола нічиї. Проте минулими вихідними матч проти Ноттінгем Форест лише підтвердив побоювання, що в стані "чайок" може початися криза, яка здатна безпосередньо вплинути на єврокубкові амбіції клубу.

Коли команда у футболі програє з рахунком 0:7, це важко якось виправдати чи пояснити з погляду логіки. Та й загалом пояснювати тут нічого й не потрібно, адже все можна спростити: Брайтон тотально провалився у всіх аспектах проти Фореста, і зараз "чайки" повинні намагатися реабілітуватися. Сьогодні їм потрібно доводити, що той розгром від "лісників" був просто разовою акцією, або навпаки — підтверджувати побоювання щодо початку періоду кризи.

Позиції Челсі у турнірній таблиці АПЛ за останні кілька місяців помітно погіршилися. Якщо раніше команда Енцо Марески, незважаючи на категоричні та публічні заяви свого головного тренера, була в лідерах та в теорії, з урахуванням вражаючої форми, могла поборотися за чемпіонський титул, то зараз ситуація докорінно змінилася.

Як і раніше, головною метою "пенсіонерів" в чемпіонаті залишається фініш у топ-4 найкращих команд ліги, хоча для лондонців це далеко не гарантований результат. Проблема не стільки в погіршенні гри "Челсі", скільки в тому, що Мареска зіткнувся з кадровими труднощами в центрі оборони. А коли основний захист не в оптимальному складі, втрати очок стають неминучими, хоча й в минулому турі "пенсіонерам" вдалося здобути переможний результат у лондонському дербі з Вест Гемом. Щодо кубкових завдань, то поки Челсі не повернувся до Ліги чемпіонів — тренерський штаб Марески намагатиметься вичавити з цього максимум, тому навряд чи італійський фахівець відмовився б він Кубка Англії у свій дебютний сезон на Стемфорд Брідж.