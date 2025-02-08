Англія

Команда в шаленій кадровій кризі, але результати все одно потрібні.

Лондонський Тоттенгем у поточній кампанії переживає серію кадрових негараздів, постійно втрачаючи виконавців основного складу через травми.

Результати виступів команди від цього залежать напряму, тож поступово "шпори" опустились у нижню половину турнірної таблиці й наразі перебувають за 10 очок від зони вильоту.

На додачу до цього клуб вилетів із півфіналу Кубка англійської ліги кількома днями раніше, поступившись Ліверпулю на Енфілді (0:4) на тлі домашньої перемоги (1:0).

Проте в Лізі Європи УЄФА Тоттенгем фінішував четвертим із відставанням у два залікові бали від римського Лаціо та баскського Атлетіка.

Утім, невдачі наразі переважають за сукупним враженням у керівництва клубу від гри команди, тож найближчий матч 1/16 фіналу Кубка Англії в гостях у бірмінгемської Астон Вілли ризикує стати для австралійського головного тренера "шпор" Анже Постекоглу вирішальним.

Повідомляється, що боси Тоттенгема розглянуть питання подальшої співпраці з тренером, якщо команда вилетить і з цього внутрішнього змагання.

Постекоглу працює в Лондоні з літа 2023 року.

Матч Астон Вілла — Тоттенгем відбудеться 9 лютого, о 19:35.