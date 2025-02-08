Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Евертон та Борнмут.

Евертон та Борнмут зіграють на Гудісон Парк у 1/16 фіналу Кубка Англії.

Девід Моєс, після розгрому Лестера (4:0), використав із перши хвилин Янга на лівому фланзі оборони, тоді як Віталій Миколенко опинився поза заякою.

Андоні Іраола, на тлі поразки від Ліверпуля (0:2), залучив до стартового складу Вінтерберна в опорну зону, тоді як Таверньєр гратиме ліворуч у атаці, яку очолить Джеббісон. Ілля Забарний незмінно в центрі оборони.

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Янг — Гує, Гарнер — Ліндстрем, Дукуре, Ндіає — Бету.

Запасні: Вірджинія, Бегович, Кін, Гаррісон, Алькарас, Іроегбунам, Шеріф, Діксон, Гіт.

Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс, Вінтерберн — Семеньйо, Крісті, Таверньєр — Джеббісон.