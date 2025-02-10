Англія

Сенсації не сталося.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії лондонський Крістал Пелес вирушив у гості до Донкастера, який виступає в четвертому за силою дивізіоні країни та претендує на пряме підвищення в класі.

Рахунок у цьому матчі було відкрито на 31-й хвилині завдяки Даніеля Муньйоса, а вже у другому таймі Джастін Девенні подвоїв перевагу "орлів".

Фінальний свисток зафіксував перемогу Крістал Пелес з рахунком 2:0. Таким чином, команда Олівера Гласнера рухається далі у найстарішому футбольному турнірі.

Донкастер — Крістал Пелес 0:2

Голи: Муньйос, 31, Девенні, 55

Крістал Пелес: Тернер — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос (Кпорха, 89), Вортон (Лерма, 62), Г'юз, Мітчелл (Чілвелл, 46) — Девенні (Ессе, 62), Камада (Франка, 90+2) — Матета