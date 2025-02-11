До вашої уваги результати жеребкування Кубка Англії-2024/25.
Фото: Getty Images
11 лютого 2025, 00:44
Відбулися майже усі матчі у рамках 1/16 фіналу поточного розіграшу Кубка Англії, за підсумками яких відбулося жеребкування наступної стадії турніру.
Так, Плімут разом із Максом Таловєровим, який сенсаційно вибив Ліверпуль з Кубка Англії, у наступному раунді зустрінеться з чинним чемпіоном Англії Манчестер Сіті.
Також зазначимо, що Манчестер Юнайтед зіграє з Фулгемом, а на Борнмут Іллі Забарного чекає зустріч із Вулвергемптоном.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії-2024/25:
Престон – Бернлі
Астон Вілла – Кардіфф Сіті
Крістал Пелес – Міллволл
Манчестер Юнайтед – Фулгем
Ньюкасл Юнайтед – Брайтон
Борнмут – Вулвергемптон
Манчестер Сіті – Плімут
Ексетер Сіті / Ноттінгем Форест – Іпсвіч Таун
Дивитися усі результати та розклад матчів Кубка Англії-2024/25 можна за цим посиланням.