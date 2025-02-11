Англія

До вашої уваги результати жеребкування Кубка Англії-2024/25.

Відбулися майже усі матчі у рамках 1/16 фіналу поточного розіграшу Кубка Англії, за підсумками яких відбулося жеребкування наступної стадії турніру.

Так, Плімут разом із Максом Таловєровим, який сенсаційно вибив Ліверпуль з Кубка Англії, у наступному раунді зустрінеться з чинним чемпіоном Англії Манчестер Сіті.

Також зазначимо, що Манчестер Юнайтед зіграє з Фулгемом, а на Борнмут Іллі Забарного чекає зустріч із Вулвергемптоном.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії-2024/25:

Престон – Бернлі

Астон Вілла – Кардіфф Сіті

Крістал Пелес – Міллволл

Манчестер Юнайтед – Фулгем

Ньюкасл Юнайтед – Брайтон

Борнмут – Вулвергемптон

Манчестер Сіті – Плімут

Ексетер Сіті / Ноттінгем Форест – Іпсвіч Таун

Дивитися усі результати та розклад матчів Кубка Англії-2024/25 можна за цим посиланням.