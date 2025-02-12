Манкуніанцям потрібен вихованець лісабонського клубу Жеовані Кенда.
Жеовані Кенда, Getty Images
12 лютого 2025, 11:59
Правий вінгер лісабонського Спортінга Жеовані Кенда під час наступного трансферного вікна (літо-2025) може перебратися до Манчестер Юнайтед, передає журналіст Ніколо Скіра.
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Повідомляється, що манкуніанці лідирують у боротьбі за 17-річного португальця. Йому запропонували контракт, розрахований до кінця червня 2030 року з можливістю продовження до 2031-го.
Порталом transfermarkt Кенда оцінюється в 30 мільйонів євро. Угода таланта із Спортінгом втрачає чинність після сезону-2026/27.
Жеовані вже викликали до збірної Португалії, але на полі в якості гравця головної національної команди він ще не з'являвся.
У ході поточної кампанії нападник взяв участь у 37-ми матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами й сімома асистами.