Англія

Манкуніанцям потрібен вихованець лісабонського клубу Жеовані Кенда.

Правий вінгер лісабонського Спортінга Жеовані Кенда під час наступного трансферного вікна (літо-2025) може перебратися до Манчестер Юнайтед, передає журналіст Ніколо Скіра.

Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд 0:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Повідомляється, що манкуніанці лідирують у боротьбі за 17-річного португальця. Йому запропонували контракт, розрахований до кінця червня 2030 року з можливістю продовження до 2031-го.

Порталом transfermarkt Кенда оцінюється в 30 мільйонів євро. Угода таланта із Спортінгом втрачає чинність після сезону-2026/27.

Жеовані вже викликали до збірної Португалії, але на полі в якості гравця головної національної команди він ще не з'являвся.

У ході поточної кампанії нападник взяв участь у 37-ми матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами й сімома асистами.