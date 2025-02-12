Англія

Керманичу "містян" потрібен німецький плеймейкер.

Для головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли атакувальний півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц є заміною мрії його колезі за позицією Кевіну Де Брюйне, передає видання Sport Bild.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Контракт "містян" із 33-річним бельгійцем втрачає чинність після сезону-2024/25, тож керманич клубу придивляється до гравців, які могли б замінити його в довгостроковій перспективі. Манчестер Сіті ще в січні хотів придбати 21-річного німця Вірца, але Баєр дав зрозуміти, що перехід посеред кампанії не є варіантом, тоді як висока вартість виконавця була ще одним значним каменем спотикання.

Незважаючи на чутки щодо свого майбутнього, Флоріан веде переговори з леверкузенцями щодо нового контракту, за яким його зарплата має збільшитися приблизно на два мільйони євро (із восьми до десяти). За даними transfermarkt, нинішня угода з ним дійсна до кінця червня 2027 року. Плеймейкер оцінюється порталом у 140 млн євро.

У ході поточної кампанії Вірц взяв участь у 34-х матчах усіх турнірів, відзначившись 15-ма голами й 12-ма асистами.