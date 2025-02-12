Англія

Чи "перекусить" сьогодні український фулбек Мохамедом Салахом в перенесеному дербі Мерсісайда?

У рамках перенесеного матчу 15-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає територіальне протистояння між Евертоном та Ліверпулем, яке відбудеться на Гудісон Парк. Команди мали зіграти ще 7 грудня минулого року, проте зустріч була перенесена через несприятливі погодні умови.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, головний тренер "ірисок" Девід Моєс традиційно довірив місце у старті лівому захиснику збірної України Віталію Миколенко, якому протистоятиме на фланзі Мохамед Салах.

Склад Евертона:

Склад Ліверпуля:

Матч Евертон — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 12 лютого, о 21:30 за київським часом.