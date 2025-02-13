"Шпори" можуть отримати нового власника.
Деніел Леві, getty images
13 лютого 2025, 11:50
Група катарських інвесторів хоче придбати лондонський Тоттенгем. Про це повідомляє британське видання The Guardian.
За інформацією джерела, імена катарських інвесторів невідомі, але точно відомо, що це приватні особи, а не державна структура Qatar Sports Investment (QSI) або шейх Джассім, який два роки тому намагався купити Манчестер Юнайтед.
В свою чергу, в клубі наполягають, що наразі переговори про продаж не ведуться.
Зазначається, що в разі купівлі, консорціум готовий запропонувати чинному голові клубу Деніелу Леві довгостроковий контракт, щоб той продовжив керувати лондонський клубом як виконавчий директор. Інвестори зацікавлені в збереженні його досвіду.
Згідно з однією з розглянутих моделей, Леві буде запропоновано контракт на управління клубом, який залишиться чинним, навіть якщо компанія Enic, що володіє 86,91% акцій "шпор", стане міноритарним акціонером.