Англія

"Шпори" можуть отримати нового власника.

Група катарських інвесторів хоче придбати лондонський Тоттенгем. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За інформацією джерела, імена катарських інвесторів невідомі, але точно відомо, що це приватні особи, а не державна структура Qatar Sports Investment (QSI) або шейх Джассім, який два роки тому намагався купити Манчестер Юнайтед.

В свою чергу, в клубі наполягають, що наразі переговори про продаж не ведуться.

Зазначається, що в разі купівлі, консорціум готовий запропонувати чинному голові клубу Деніелу Леві довгостроковий контракт, щоб той продовжив керувати лондонський клубом як виконавчий директор. Інвестори зацікавлені в збереженні його досвіду.

Згідно з однією з розглянутих моделей, Леві буде запропоновано контракт на управління клубом, який залишиться чинним, навіть якщо компанія Enic, що володіє 86,91% акцій "шпор", стане міноритарним акціонером.