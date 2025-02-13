Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола зазнав 12-ї поразки у всіх турнірах у поточному сезоні, повторивши тим самим особистий антирекорд за цим показником у межах однієї кампанії. Про це повідомляє портал StatsFoot.

Нагадаємо, Ман Сіті поступився в першому матчі стикового раунду Ліги чемпіонів мадридському Реалу (2:3).

За інформацією джерела, раніше стільки ж поразок у Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли у всіх турнірах було лише в сезоні-2019/2020.

Крім програшу в матчі з Реалом, підопічні Гвардіоли програли в Лізі чемпіонів ПСЖ (2:4), Ювентусу (0:2) та Спортінгу (1:4). Крім того, "містяни" поступилися Арсеналу (1:5), Астон Віллі (1:2), Манчестер Юнайтед (1:2), Ліверпулю (0:2), Тоттенгему (0:4), Брайтону (1:2) та Борнмуту (1:2) в АПЛ, а також Тоттенгему в Кубку англійської ліги із рахунком 1:2.