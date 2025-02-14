Англія

Керманич МЮ висловився фінансові труднощі клубу, в якому він працює.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Манчестер Юнайтед відчує певні фінансові проблеми, через що клуб був обмежений у підсиленні свого складу під час зимового трансферного вікна.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підтвердив цю інформацію.

"Ці труднощі не є новими для клубу. Ми були обізнані щодо правилам фінансового фейр-плей. Проблема існує, але вона не впливає на мою роботу – я продовжую тренувати команду та готувати її до матчів. На цьому моя головна увага, а не на інших питаннях.

Щоб щось змінити, необхідно продавати гравців – усе просто. Моє завдання – підготовка до матчів. Зараз трансферне вікно закрите, тож ми нічого не можемо змінити. Ми повинні зосередитися на майбутніх поєдинках, а влітку подивимося, як розвиватиметься ситуація", — цитує слова Рубена Аморіма Sky Sports.

Нагадаємо, у наступному матчі Манчестер Юнайтед зіграє в гостях із Тоттенгемом. Поєдинок розпочнеться 16 лютого о 18:30.