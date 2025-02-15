Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 15 лютого і розпочнеться о 14:30.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Ньюкасл Юнайтед, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 15 ЛЮТОГО, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ми дійшли того моменту, коли головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вже публічно почав заявляти, що не знає, як виправити нинішню кризову ситуацію, з якою зустрілася його команда. Коли таке заявляє керманич клубу на тлі багатомільйонних зимових трансферів – це як мінімум чесно, але абсолютно необнадійливо та дивно. Навіщо тоді було продовжувати свій контракт, щоб потім заявляти подібне. Питання, яке залишається без відповіді, при усій повазі.

У якийсь момент той самий грізний Ман Сіті з чемпіонським характером і позамежною мотивацією просто випарувався. І якщо це відбувається через травму всього одного футболіста, нехай і дуже-дуже важливого, — питання тут тільки до тренера. Зрозуміло, що Родрі вибув надовго, Кевін Де Брюйне не молодшає, а Філ Фоден далекий від своєї неймовірної форми зразка минулого сезону, але при цьому не можна сказати, що "містяни" помітно здали саме щодо рівня свого футболу. Тут швидше справа психологічного характеру і в тому, що манкуніанці виявилися фізично абсолютно неготовими до цього сезону. Інакше як пояснити, що Арсенал навіть без Букайо Саки примудряється знищити Сіті з рахунком 1:5, а Реал Мадрид у заключному відрізку матчу на Етіхаді не просто вириває нічию, а здобуває вольову перемогу?

Ньюкасл Юнайтед – команда, яка у нинішніх реаліях є прямим конкурентом Манчестер Сіті з турнірної точки зору. Підопічні Едді Гау мають однакову кількість набраних очок зі своїм майбутнім суперником, а бажаним завданням для тренерського штабу "сорок" є повернення до Ліги чемпіонів. При найкращому розкладі — це фініш у топ-4 турнірної таблиці АПЛ, за місце в якому ведеться дуже рівна і запекла боротьба цілою низкою клубів.

Втім, не можна сказати, що результати Ньюкасла в останніх матчах чемпіонату якось вражають – скоріше навпаки, розчаровують. Залежність "сорок" від голів Александера Ісака видно неозброєним поглядом: не забиває швед — Ньюкасл програє. Зрозуміло, що останню команду чемпіонату в особі Саутгемптона "сороки" повинні були перемагати, але важливішими були матчі з конкурентами в особі Борнмута і Фулгема, які завершилися для Ньюкасла поразками. З іншого боку, колектив Гау досяг успіху в кубкових матчах і вийшов у фінал Карабао Кап, залишивши не при справі лондонський Арсенал у двоматчевому протистоянні. Навряд чи "сороки" відмовилися б від трофею цього сезону, але для цього доведеться обіграти у вирішальному матчі Ліверпуль.