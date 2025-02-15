Англія

Аргентинець може повернутися до Манчестера.

Манчестер Юнайтед готовий запропонувати мадридському Атлетіко 150 млн. євро за нападника Хуліана Альвареса в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє OK Diario.

За інформацією джерела, "червоні дияволи", як і інші європейські топ-клуби, вражені грою 25-річного аргентинця в нинішньому сезоні. Керівництво МЮ вбачає в особі Альвареса ключового гравця атаки команди на багато років вперед.

При цьому зазначається, що Альварес щасливий в Атлетіко і не хоче залишати команду Дієго Сімеоне.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро. Зазначимо, що аргентинський форвард приєднався до "матрацників" минулого літа, перейшовши з Манчестер Сіті за 75 млн. євро.

Цього сезону Хуліан Альварес відіграв за Атлетіко 36 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.