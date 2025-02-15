Англія

Принаймні один українець братиме участь у черговому турі АПЛ.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Вест Гем Юнайтед прийматиме Брентфорд, тоді як Борнмут гостюватиме в Саутгемптона.

Атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк залишився на лаві запасних Брентфорда.

Зараз на рахунку 20-річного українця 22 поєдинки в усіх турнірах сезону-2024/25.

Місце в стартовому складі Борнмута вкотре знайшлося для центрального захисника Іллі Забарного.

У ході поточної кампанії 22-річний українець узяв участь у 26-ти матчах "вишень" у всіх турнірах.

Вищезгадані зустрічі розпочнуться о 17:00 за київським часом.