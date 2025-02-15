Принаймні один українець братиме участь у черговому турі АПЛ.
Ілля Забарний, Getty Images
15 лютого 2025, 16:29
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Вест Гем Юнайтед прийматиме Брентфорд, тоді як Борнмут гостюватиме в Саутгемптона.
Атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк залишився на лаві запасних Брентфорда.
Зараз на рахунку 20-річного українця 22 поєдинки в усіх турнірах сезону-2024/25.
Місце в стартовому складі Борнмута вкотре знайшлося для центрального захисника Іллі Забарного.
У ході поточної кампанії 22-річний українець узяв участь у 26-ти матчах "вишень" у всіх турнірах.
Вищезгадані зустрічі розпочнуться о 17:00 за київським часом.