Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Крістал Пелес та Евертон.

Крістал Пелес та Евертон зіграють у двадцять п'ятому турі англійської Прем'єр-ліги на Селхерст Парк.

Олівер Гласнер, на тлі перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0), використав із перших хвилин Девенні під нападником.

Девід Моєс, після нічиєї в дербі проти Ліверпуля (2:2), залучив до стартового складу Алькарас та Гаррісона під нападником.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз, Лерма, Мітчелл — Сарр, Девенні — Матета.

Запасні: Тернер, Нкетіа, Езе, Клайн, Камада, Вортон, Ессе, Чілвелл, Кпорха.



Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ліндстрем, Алькарас, Гаррісон — Бету.

Запасні: Вірджинія, Бегович, Кін, Янг, Іроегбунам, Шеріф, Діксон, Гіт, Ебере.



Гра Крістал Пелес — Евертон почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.