Англія

Колектив Девіда Моєса набрав три очки.

У рамках 25-го туру АПЛ Кристал Пелес на своєму полі приймав Евертон.

Гості зуміли здолати господарів за десять хвилин до кінця основного часу зусиллями Алькараса.

Зазначимо, що весь матч на полі провів українець Віталій Миколенко.

Крістал Пелес — Евертон 1:2

Голи: Матета, 47 - Бету, 42, Алькарас, 80

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа (Камада, 86), Геї — Муньйос, Лерма (Вортон, 46), Г'юз (Нкетіа, 86), Мітчелл (Чілвелл, 60) — Сарр, Девенні (Езе, 46) — Матета

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ліндстрем (Янг, 79), Алькарас (Іроегбунам, 86), Гаррісон — Бету

Попередження: Гарнер.