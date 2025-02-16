Англія

Нідерландець відзначив складнощі команди в другому таймі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот дав коментар після домашньої перемоги над Вулвергемптоном із рахунком 2:1.

"Другий тайм був психологічно складним, оскільки ми думали, що забили третій гол, а потім думали, що заробили пенальті. В обох випадках суддя ухвалив правильні рішення про скасування. Вулвергемптон із плином часу грав усе краще і краще, а ми — все гірше і гірше.

Ми провели багато чудових ігор, але в сезоні, коли ти хочеш щось виграти, потрібно вигравати і складні матчі, коли ти граєш не найкращим чином. У середу ми були близькі до цього, але цього разу ми вистояли", — сказав Слот BBC.

Наступний матч Ліверпуль проведе 19 лютого — проти Астон Вілли на виїзді.