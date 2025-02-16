Англія

"Червоні" залишаються непереможними.

Безпрограшна серія Ліверпуля в АПЛ після перемоги команди Арне Слота над Вулвергемптоном (2:1) досягла 21 матчу.

Востаннє "червоні" програли в чемпіонаті Англії у вересні Ноттінгем Форест (0:1). Ця поразка досі залишається для них єдиною в поточному сезоні АПЛ.

Після цього Ліверпуль здобув 15 перемог і шість разів зіграв унічию. Зі свого боку, гол Мохамеда Салаха у ворота Вулвергемптона став для нього 23-м у поточному сезоні.

Крім того, на лавці мерсисайдців не змогли бути присутніми ні головний тренер команди Арне Слот, ні його помічник, дискваліфіковані за підсумками матчу з Евертоном.

Зазначимо, що Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи лондонський Арсенал на сім очок.