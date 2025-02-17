Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував початок виступів свого "зимового" новачка.

Англійський Манчестер Сіті цієї зими відзначився несподіваним і, як зазвичай, коштовним трансфером — придбали у французького Ланса узбекистанського центрального захисника Абдукодіра Хусанова за 40 млн євро.

Початок виступів 20-річного виконавця в Англії був не найбільш успішним, і зрештою виявилось, що в нього є проблеми в комунікації з рештою партнерів через незнання англійської мови.

Позаяк, новачок "містян" уже провів три матчі за свій новий клуб, забивши один гол у Кубку Англії, тож головному тренеру Хосепу Гвардіолі є, що сказати про його перші кроки.

"Хусанов може стати великим гравцем у майбутньому. Той потенціал, який ми бачимо в ньому — це дійсно добре для нього. Для всіх нас.

Я відзначив би його холоднокровність у роботі з м'ячем, і до того ж він дуже швидкий. Ухвалення рішень має покращитися, але це лише питання віку", — заявив іспанський фахівець.

Загалом у цьому сезоні Хусанов провів уже 19 матчів, забивши один гол та віддавши одну гольову передачу.