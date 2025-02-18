Англія

Спеціаліст відзначив швидкість і зріст гравця Астон Вілли.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився щодо лівого вінгера Астон Вілли Маркуса Рашфорда.

Клуб із Бірмінгема взимку орендував 27-річного англійця в Манчестер Юнайтед до кінця сезону-2024/25.

"Вперше я побачив Маркуса Рашфорда наживо під час нашої передсезонки в США. Я був дуже вражений його швидкістю. У нього хороший зріст, йому комфортно грати з м'ячем. Я сподіваюся, що він проявить себе в Астон Віллі, але, зрозуміло, не в матчі проти нас. Я буду дуже здивований, якщо футболіст такого класу не продемонструє себе в найближчі місяці", — цитує керманича "червоних" журналіст Фабріціо Романо.

Зараз на рахунку Рашфорда 69 хвилин у двох матчах за Астон Віллу в усіх турнірах. Результативними діями гравець не відзначився.

Нагадаємо, завтра, 19 лютого, Астон Вілла прийматиме Ліверпуль в 29-му турі АПЛ-2024/25. Початок поєдинку заплановано на 21:30 за Києвом.