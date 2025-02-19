Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів, який пройде 19 лютого та розпочнеться о 21:30.

У рамках перенесенного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Астон Віллою та Ліверпулем, яке відбудеться на Вілла Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО, 21:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Навряд чи Астон Вілла очікувала провести зустріч 29-го туру чемпіонату Англії з Ліверпулем вже в середині лютого, але вихід підопічних Арне Слота до фіналу Кубка англійської ліги вніс свої незначні корективи в розклад матчів команд. Таким чином, вечір середи, який ми звикли регулярно проводити виключно за переглядом поєдинків у Лізі чемпіонів, сьогодні розбавить цікава та інтригуюча вивіска в англійській Прем'єр-лізі — бірмінгемці з наявними єврокубковими амбіціями прийматимуть лідера чемпіонату, який зазнав поразки в цьому сезоні АПЛ лише одного разу.

Через нестабільну ситуацію з дотриманням правил ліги щодо фінансової стабільності, а також кадрових проблем, керівництву Астон Вілли довелося взимку провести активну трансферну політику, в результаті якої команду поповнили достатньо відомих, проте лише орендованих гравців. На тлі фізичної втоми та пошуку балансу через часті кадрові зміни, стабільністю в результатах підопічні Унаї Емері похвалитися не можуть. Так, наприклад, бірмінгемці здатні відібрати очки в Арсеналу, але при цьому зазнати невдачі з командами із самого дна турнірної таблиці: програти Вулвергемптону та зіграти внічию з Іпсвічем. При цьому високі завдання перед "левами" все ще висять, але насправді доводиться задовольнятися дев'ятим місцем у таблиці.

А ось Ліверпулю, у порівнянні зі своїм майбутнім суперником, в останньому матчі вдалося обіграти Вулвергемптон із рахунком 2:1. Однак зроблено це було з таким жахливим характером і болісним стилем, що в такій перемозі потішити вболівальників "червоних" могло лише одне — наявність у підсумку трьох очок у скарбничку та збереження комфортної переваги над Арсеналом у сім пунктів в чемпіонських перегонах.

Немає жодних сумнівів, що Ліверпуль на даний момент впевнено зберігає свій статус фаворита в боротьбі за золоті медалі АПЛ, але сказати, що до гри та фізичної форми мерсісайдців немає абсолютно ніяких питань і причин для хвилювання — це нахабно збрехати. За останній місяць Ліверпуль почав підтверджувати те, про що говорилося ще в листопаді та грудні — про неминучість ігрового спаду та неможливість пройти всю дистанцію сезону у неймовірній формі осіннього зразка. Наскільки болючим та тривалим виявиться цей спад – покаже лише час. Можливо, все обмежиться вильотом від Плімута з Кубка Англії, нічиєю з дербі Мерсісайдца та нулем ударів проти Вулвергемптона за другий тайм. Але й варіанти з серйознішими наслідками теж треба пам'ятати і не виключати.