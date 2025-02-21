Англія

Керманич Арсеналу висловився напередодні матчу проти Вест Гема.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у лондонському дербі прийматиме Вест Гем на Емірейтс Стедіум.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "молотобійцями", також відповівши на питання щодо боротьби за чемпіонський титул між своєю командою і Ліверпулем.

"Ми повинні виконати свою роботу, адже завтра на нас чекає непростий матч проти Вест Гема. Якщо впораємося, тоді вже будемо думати про гру в неділю [Ман Сіті — Ліверпуль]. Попереду ще 13 матчів, боротьба триває, і видно, наскільки всім складно здобувати перемоги, тому ми маємо бути максимально готовими.

Які висновки можна зробити з попередніх чемпіонських перегонів? Те, що різниця мінімальна, і кожна деталь має значення. Ми мали показники, які в інших сезонах могли б принести чемпіонство, але цього не сталося. Це лише підтверджує рівень конкуренції та складність боротьби. Водночас цей досвід дуже корисний, бо тепер ми краще розуміємо, що потрібно для досягнення мети.

Чи стане цей вікенд вирішальним у боротьбі за титул? Я не люблю розмірковувати про "якщо" у футболі чи спорті загалом. Ми маємо зробити свою справу, а якщо все складеться на нашу користь – чудово. Головне – зосередитися на тому, що в наших силах", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

Матч Арсенал — Вест Гем відбудеться в суботу, 22 лютого, о 17:00 за київським часом.