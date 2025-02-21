Англія

Український хавбек розпочне зустріч 26-го туру АПЛ із перших хвилин.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер Сіті приймав на своєму полі лондонський Брентфорд.

Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на це протистояння.

Так, український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк залишився в запасі на матч проти "лисиць".

Лестер: Германсен — Кулібалі, Фас, Околі, Крістіансен — Ндіді, Сумаре — Декордова-Рід, Ель-Ханнус, Аю — Варді

Запасні: Столярчик, Вестергор, Томас, Коуді, Скіпп, Буонанотте, Вінкс, Мавідіді, Дака

Брентфорд: Флеккен — Аєр, Коллінз, Піннок, — - Нергор, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Вісса

Запасні: Валдімарссон, Мі, Кайоде, Су Кім, Карвалью, Ярмолюк, Емре Конак, Магома