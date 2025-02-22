Український центрбек зіграє з перших хвилин матчу 26-го туру АПЛ.
Ілля Забарний, Getty Images
22 лютого 2025, 16:16
У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме на власному полі Вулвергемптон.
Тренерський штаб "вишень" на чолі з Андоні Іраолою визначився зі стартовим складом на протистояння проти "вовків", в якому традиційно зіграє український центральний захисник Ілля Забарний.
Стартовий склад Борнмута:
Нагадаємо, матч Борнмут — Вулвергемптон відбудеться у суботу, 22 лютого, о 17:00 за київським часом.