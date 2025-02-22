Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Арсенал та Вест Гем.
Мікель Меріно, Getty Images
22 лютого 2025, 16:05
Лондонські Арсенал та Вест Гем зіграють у дербі на Емірейтс у рамках двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги.
Мікель Артета, після перемоги над Лестера (2:0), використав із перших хвилин Калафіорі на лівому фланзі оборони, тоді як Меріно очолить атаку.
Грем Поттер, на тлі поразки від Брентфорда (0:1), залучив до стартового складу Тодібо та Крессвелла в обороні, тоді як Ворд-Праус та Скарлз зіграють у центрі поля.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Меріно, Троссар.
Запасні: Нето, Вайт, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Зінченко, Тірні, Жоржиньо, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі.
Запасні: Фабіанські, Солер, Мавропанос, Гільєрме, Інгз, Родрігес, Емерсон, Фергюсон, Ірвінг.
Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Крессвелл — Ворд-Праус, Скарлз, Альварес — Соучек — Боуен, Кудус.
Гра Арсенал — Вест Гем почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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