Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Арсенал та Вест Гем.

Лондонські Арсенал та Вест Гем зіграють у дербі на Емірейтс у рамках двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після перемоги над Лестера (2:0), використав із перших хвилин Калафіорі на лівому фланзі оборони, тоді як Меріно очолить атаку.

Грем Поттер, на тлі поразки від Брентфорда (0:1), залучив до стартового складу Тодібо та Крессвелла в обороні, тоді як Ворд-Праус та Скарлз зіграють у центрі поля.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Меріно, Троссар.

Запасні: Нето, Вайт, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Зінченко, Тірні, Жоржиньо, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі.



Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Крессвелл — Ворд-Праус, Скарлз, Альварес — Соучек — Боуен, Кудус.