Бразилець може переїхати на Енфілд Роуд.
Веслі Франса, getty images
23 лютого 2025, 09:26
Ліверпуль проявляє інтерес до правого захисника бразильського Фламенгу Веслі Франса. Про це повідомляє UOL.
За інформацією джерела, мерсисайдці вже зробили бразильському клубу неофіційну пропозицію щодо трансферу 21-річного футболіста. Зазначається, що Фламенгу може вимагати у Ліверпуля понад 30 млн. євро за перехід свого латераля.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у дев'ять мільйонів євро.
Цього сезону Веслі Франса відіграв за Фламенгу п'ять матчів та віддав одну результативну передачу.