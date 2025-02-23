Англія

Бразилець може переїхати на Енфілд Роуд.

Ліверпуль проявляє інтерес до правого захисника бразильського Фламенгу Веслі Франса. Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, мерсисайдці вже зробили бразильському клубу неофіційну пропозицію щодо трансферу 21-річного футболіста. Зазначається, що Фламенгу може вимагати у Ліверпуля понад 30 млн. євро за перехід свого латераля.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у дев'ять мільйонів євро.

Цього сезону Веслі Франса відіграв за Фламенгу п'ять матчів та віддав одну результативну передачу.