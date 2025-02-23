Англія

Пеп хоче тренувати іншу команду.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола має намір покинути англійський клуб після закінчення поточного сезону і чекає пропозицій від інших команд. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, іспанський наставник мав намір піти з англійської Прем'єр-ліги ще влітку минулого року. Гвардіола планував очолити збірну Англії, але на цю посаду був призначений німецький фахівець Томас Тухель.

Керманич "містян" вирішив залишитися на чолі англійського клубу, оскільки більше не мав жодних варіантів для продовження кар'єри.

Зазначається, що Гвардіола не змінив своїх планів і, як і раніше, збирається завершити свою історію на чолі Манчестер Сіті найближчим часом.