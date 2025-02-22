Завершилися поєдинки 26-го туру чемпіонату Англії.
У рамках чергового туру АПЛ відбулися чотири поєдинки.
Борнмут — Вулвергемптон 0:1
Гол: Кунья, 36
Борнмут: Аррісабалага — Гілл (Адамс, 60), Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Крісті (Брукс, 60) — Таверньєр, Клюйверт (Скотт, 73), Семеньйо — Уаттара (Джеббісон, 89)
Вулвергемптон: Са — Доерті, Буено (Нассер Джига, 71), Тоті — Семеду, Андре, Мунетсі, Аїт-Нурі (Ліма, 82) — Гомес (Странд Ларсен, 46), Бельгард (Са, 82) — Кунья (Дойл, 89)
Попередження: Керкез, Скотт — Буено, Гомес, Доерті
Вилучення: Забарний, 31.
Іпсвіч — Тоттенгем 1:4
Голи: Гатчінсон, 36 Джонсон, 18, 26 - Спенс, 77, Кулусевські, 84,
Іпсвіч: Палмер — Годфрі (Вулфенден, 46), О'Ши, Грівз, Девіс — Філліпс (Морсі, 80), Каюсте (Тейлор, 52) — Філоджин, Гатчінсон, Кларк (Броудгед, 68) — Делап (Гірст, 80)
Тоттенгем: Вікаріо — Удоджі (Порро, 65), Дансо, Грей, Спенс — Бергвалль (Біссума, 86), Бентанкур — Джонсон (Меддісон, 65), Кулусевські, Сон (Скарлетт, 74) — Тель (Одобер, 74)
Попередження: Кларк, Джонсон, Годфрі.
Саутгемптон — Брайтон 0:4
Голи: Педро, 23, Рюттер, 57, Мітома, 71, Гіншелвуд, 82
Саутгемптон: Рамсдейл — Брі, Беднарек (Белла-Кочап, 12), Арібо — Вокер-Пітерс, Діблінг, Угочукву (Смоллбоун, 73), Велінгтон (Сугавара, 46) — Фернандеш (Гренбек Ерлюкке, 89) — Арчер (Онуачу, 73), Сулемана
Брайтон: Вербрюгген — Лемпті (Еступіньян, 68), ван Геке, Вебстер, Гіншелвуд (Віффер, 84) — Балеба, Аярі (Александер Гомес Амарілья, 68) — Мінте, Рюттер (Адінгра, 79), Мітома (Груда, 79) — Педро
Попередження: Угочукву, Рамсдейл.
Фулгем — Крістал Пелес 0:2
Голи: Андерсен (аг), 37, Муньйос, 66
Фулгем: Лено — Кастань (Діоп, 80), Андерсен, Бессі, Робінсон — Лукич, Берге (Керні, 59) — Траоре, Сміт-Роу (Перейра, 59), Івобі (Вілліан, 81) — Хіменес
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Девенні, 89), Лерма (Вортон, 81), Мітчелл — Сарр (Камада, 76), Езе (Чілвелл, 89) — Матета
Попередження: Берге — Муньйос, Геї, Г'юз.