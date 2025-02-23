Черговий талановитий бразилець може переїхати до Англії.
Брено Бідон, getty images
23 лютого 2025, 16:21
Лондонські Арсенал та Тоттенгем виявляють інтерес до центрального півзахисника бразильського Корінтіанс Брено Бідона. Про це повідомляє Bolavip.
За інформацією джерела, обидва зазначені клуби можуть зробити спробу придбати 20-річного бразильця наступного літа.
Підкреслюється, що раніше неназвана команда з чемпіонату Англії вже зробила пропозицію Корінтіансу щодо трансферу Бідона в розмірі 15 млн. євро, втім бразильський клуб відмовився продавати свого вихованця.
Чинна трудова угода гравця розрахована до 31 грудня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.
Цього сезону Брено Бідон відіграв за Корінтіанс одну гру в рамках Кубку Лібертадорес.