Англія

Черговий талановитий бразилець може переїхати до Англії.

Лондонські Арсенал та Тоттенгем виявляють інтерес до центрального півзахисника бразильського Корінтіанс Брено Бідона. Про це повідомляє Bolavip.

За інформацією джерела, обидва зазначені клуби можуть зробити спробу придбати 20-річного бразильця наступного літа.

Підкреслюється, що раніше неназвана команда з чемпіонату Англії вже зробила пропозицію Корінтіансу щодо трансферу Бідона в розмірі 15 млн. євро, втім бразильський клуб відмовився продавати свого вихованця.

Чинна трудова угода гравця розрахована до 31 грудня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Цього сезону Брено Бідон відіграв за Корінтіанс одну гру в рамках Кубку Лібертадорес.