Англія

Український центрбек ризикує пропустити чотири матчі через дискваліфікацію.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут поступився Вулвергемптону з рахунком 1:2, і в цьому матчу червону картку отримав центральний захисник "вишень" Ілля Забарний, якого було вилучено на 31-й хвилині.

Як повідомляє журналіст Джордан Кларк, Борнмут подасть апеляцію щодо прямого вилучення 22-річного українського центрбека, отриманого проти Вулвз.

Головний тренер "вишень" Андоні Іраола підтвердив цю інформацію, зазначивши, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

Нагадаємо, що червона картка у матчі проти Вулвергемптона стала першою в 75 матчах Іллі Забарного, проведених за Борнмут.