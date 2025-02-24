Український центрбек ризикує пропустити чотири матчі через дискваліфікацію.
Ілля Забарний, Getty Images
24 лютого 2025, 18:13
У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут поступився Вулвергемптону з рахунком 1:2, і в цьому матчу червону картку отримав центральний захисник "вишень" Ілля Забарний, якого було вилучено на 31-й хвилині.
Як повідомляє журналіст Джордан Кларк, Борнмут подасть апеляцію щодо прямого вилучення 22-річного українського центрбека, отриманого проти Вулвз.
Головний тренер "вишень" Андоні Іраола підтвердив цю інформацію, зазначивши, що рішення буде ухвалене найближчим часом.
Нагадаємо, що червона картка у матчі проти Вулвергемптона стала першою в 75 матчах Іллі Забарного, проведених за Борнмут.