Англія

Керманич "шпор" висловився про майбутній матч проти Ман Сіті.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем прийматиме на своєму полі Манчестер Сіті.

Головний тренер "шпор" Анже Постекоглу поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з чинними чемпіонами Англії.

"Ти завжди готуєшся до виклику. Манчестер Сіті – це топовий клуб із видатним тренером і великою кількістю класних гравців. Вони продовжують демонструвати складний для суперників футбол, але ми отримуємо задоволення від матчів проти них – як цього сезону, так і минулого.

Це завжди якісне протистояння. Вони гратимуть у відкритий футбол і будуть прагнути перемогти. Ми зробимо те саме. Це буде серйозний тест для нас.

Я вірю, що ми рухаємося в правильному напрямку, хоч результати поки не повністю це відображають. Проте команда має великий потенціал і може серйозно вплинути на гру. Нам ще не вдалося це реалізувати, але попереду багато матчів, і в нас є шанс залишити свій слід у цьому сезоні", — цитує слова Постекоглу Football London.

Матч Тоттенгем — Манчестер Сіті відбудеться в середу, 26 лютого, о 21:30 за київським часом.