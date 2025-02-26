У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ноттінгем Форест та лондонським Арсеналом, яке відбудеться на Сіті Граунд.

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СЕРЕДА, 26 ЛЮТОГО, 21:30. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У середу ввечері Арсенал завітає на Сіті Граунд, щоб спробувати реабілітуватися після прикрої поразки від Вест Гема на вихідних та не дозволити Ліверпулю збільшити свою перевагу у боротьбі за чемпіонство. Підопічні Мікеля Артети поступилися 0:1 у минулому турі та тепер відстають від "червоних" на 11 очок, маючи один матч у запасі. Водночас сенсаційний Ноттінгем Форест також зазнав невдачі, програвши "Ньюкаслу" з рахунком 3:4, хоча після 34-ї хвилини поступався відставання було більш значним — 1:4.

Перша зустріч команд у цьому сезоні завершилася впевненою перемогою "канонірів" (3:0), коли голами відзначилися Букайо Сака, Томас Парті й Ітан Нванері. Але зараз у Арсеналу серйозні проблеми в атаці – Габріел Жезус, Кай Гаверц, Габріел Мартінеллі та Букайо Сака травмовані. Минулого туру лондонці змогли завдати лише два удари в площину воріт, що, звісно, викликає занепокоєння у вболівальників та змушує згадувати про нереалізоване підписання центрфорварда цієї зими.

Ноттінгем Форест, у свою чергу, традиційно сильний вдома, програвши на Сіті Граунд лише двічі у поточному сезоні. Команда Нуно Ешпіріту Санту вже перемагала Астон Віллу та Тоттенгем, а також розгромила Брайтон із непристойним рахунком 7:0. До того ж, у січні вони знову відібрали очки у Ліверпуля, зігравши внічию 1:1.

Незважаючи на те, що статистика особистих зустрічей з Арсеналом не на користь господарів – Форест програв сім із останніх восьми матчів, сьогоднішній поєдинок не обіцяє бути легким для лондонців. Більше того, ця гра стане справжнім випробуванням для Арсеналу, який мусить шукати варіанти для атаки в умовах кадрових проблем. Чи зможуть лондонці впоратися з труднощами, чи Форест скористається слабкими місцями суперника? Відповідь дізнаємося вже сьогодні.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2,04, тоді як потенційний успіх Фореста оцінюється показником 3,90 . Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Єйтс — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Парті, Райс — Стерлінг, Меріно, Троссар Не зіграють: Мігел — Сака, Жезус, Мартінеллі, Гаверц, Льюїс-Скеллі Під питанням: Бобб, Голанд, Стоунз — Нванері ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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