У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Манчестер Сіті, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 26 ЛЮТОГО, 21:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Перемога Тоттенгема над Іпсвіч Таун у суботу стала знаковим моментом для команди. "Шпори" вперше в сезоні виграли три матчі поспіль у Прем’єр-лізі, що свідчить про поступове відродження команди Анже Постекоглу, яку протягом тривалого відрізку часу турбують величезні кадрові проблеми через купу травм.

Попри локальний успіх, "шпори" ще дуже далекі від бажаних позицій – вони все ще залишаються в нижній половині таблиці АПЛ, а до кінця сезону залишається лише 12 турів. Тим не менш, уболівальники Тоттенгема нарешті мають причини для оптимізму, сподіваючись, що кадрова криза найближчим часом залишиться надовго у минулому.

А ось у таборі Манчестер Сіті оптимізму бракує. Дві поспіль поразки – від Реала в Лізі чемпіонів та Ліверпуля в АПЛ – вкотре оголили слабкі місця команди Хосепа Гвардіоли, яка цього сезону неочікувано для багатьох вболівальників опинилася далеко за бортом боротьби за найпрестижніші командні трофеї.

Проти Ліверпуля Гвардіола традиційно зробив ставку на контроль м’яча, але це не принесло бажаного результату – Сіті не створив достатньо моментів коло воріт лідерів чемпіонату, щоб сподіватися бодай на якийсь позитивний результат. Проти Тоттенгема "містяни" можуть зіграти більш прямолінійно, однак це ризикує перетворити матч на хаотичну перестрілку. Перед Гвардіолою стоїть серйозна тактична дилема, тоді як у вірності Постекоглу власним принципам та філософії, які б там не були проблеми зі складом, сумніватися навряд чи доводиться.